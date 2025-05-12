В Новосибирской области в мае 2025 года предлагаются зарплаты до 600 тысяч рублей

В течение мая 2025 года в регионе было размещено более 2,2 тысячи вакансий с заработной платой от 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианная зарплата по итогам апреля составила 71,1 тысячи рублей.
Наиболее высокие оклады предлагают менеджерам по продажам и работе с клиентами, на долю которых приходится 14% всех вакансий с доходом от 200 тысяч рублей. Также значительное количество высокооплачиваемых предложений для водителей и машинистов (по 8%) и сварщиков (4%).
Компании, готовые предложить зарплаты от 200 тысяч рублей, чаще всего работают в следующих отраслях: «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Добывающая отрасль» (9%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (6%), а также «Металлургия, металлообработка» и «Информационные технологии» (по 5%).
Топ-10 вакансий с высокими зарплатами в Новосибирской области на май 2025 года:
1. Менеджер по продажам — до 670 000 ₽ в месяц;
2. Стоматолог-универсал — от 560 000 ₽ в месяц;
3. Операционный директор — до 500 000 ₽ в месяц;
4. Senior/Lead C# developer — до 350 000 ₽ в месяц;
5. Директор по маркетинговым коммуникациям — от 450 000 до 600 000 ₽ в месяц;
6. Ведущий менеджер по коммерческой недвижимости — от 400 000 ₽ в месяц;
7. Главный бухгалтер холдинга — от 400 000 ₽ в месяц;
8. Главный врач стоматологии — от 400 000 ₽ в месяц;
9. Заместитель генерального директора — от 400 000 ₽ в месяц;
10. Водитель категории Е — от 175 000 до 320 000 ₽ в месяц (до вычета налогов).
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