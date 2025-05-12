В Новосибирской области в мае 2025 года предлагаются зарплаты до 600 тысяч рублей

Наиболее высокие оклады предлагают менеджерам по продажам и работе с клиентами, на долю которых приходится 14% всех вакансий с доходом от 200 тысяч рублей. Также значительное количество высокооплачиваемых предложений для водителей и машинистов (по 8%) и сварщиков (4%).