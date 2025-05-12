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Защитники нравственности требуют отменить концерт Шнурова в Новосибирске

Они считают, что выступление «Ленинграда» нарушает закон о языке и продолжает антиобщественное поведение.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей разместил открытое обращение с требованием запретить группировке «Ленинград» выступить в Новосибирске 29—31 мая 2025 года.

Коллектив они назвали «скандальным», цитата из письма: «известна своим публичным сквернословием, оскорблением общественной нравственности, пропагандой употребления алкоголя и курения».

Обращение отправлено губернатору региона Андрею Травникову, его первому заму Юрию Петухову, мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, главе Минфизкультуры области Сергею Ахапову, министру культуры Юлии Шуклиной, директору «Арены» Павлу Морозову.