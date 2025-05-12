Защитники нравственности требуют отменить концерт Шнурова в Новосибирске

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей разместил открытое обращение с требованием запретить группировке «Ленинград» выступить в Новосибирске
Коллектив они назвали «скандальным», цитата из письма: «известна своим публичным сквернословием, оскорблением общественной нравственности, пропагандой употребления алкоголя и курения».
Обращение отправлено губернатору региона Андрею Травникову, его первому заму Юрию Петухову, мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, главе Минфизкультуры области Сергею Ахапову, министру культуры Юлии Шуклиной, директору «Арены» Павлу Морозову.