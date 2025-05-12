Подростка задержали за подготовку теракта в Кузбассе

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации “Легион “Свобода России” (признан террористическим и запрещен на территории РФ)”, — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что житель планировал совершение террористического акта взрывом СВУ в военном комиссариате.