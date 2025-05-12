Трамп дал публичное указание Зеленскому по поводу предложения Путина о переговорах: возражений США не принимают

Но вот нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский нашел, что добавить к словам Владимира Путина. Он дал понять, что предложение президента России о переговорах он примет на своих условиях. А именно: если Москва согласится на прекращение огня с завтрашнего дня, 12 мая.