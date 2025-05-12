Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Политик указал, что Путин не хочет соглашения о прекращении огня, но готов к переговорному процессу в Турции, и Киев должен немедленно согласиться на это.
«По крайней мере они (украинцы — прим. ред.) будут в состоянии определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США узнают расстановку сил и смогут действовать соответствующим образом», — считает Дональд Трамп.
Вместе с тем, президент США выразил сомнение, что заключения странами соглашения об урегулировании конфликта вообще возможно.
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхдневных переговоров с десятками зарубежных лидеров, публично предложил киевскому режиму возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Российский лидер отметил, что начать эти контакты можно было бы безотлагательно, уже с 15 мая 2025 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в словах российского лидера уже ничего ни прибавить, ни убавить.
Но вот нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский нашел, что добавить к словам Владимира Путина. Он дал понять, что предложение президента России о переговорах он примет на своих условиях. А именно: если Москва согласится на прекращение огня с завтрашнего дня, 12 мая.
Кроме того, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ожидает личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая 2025 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил ключевые цели прямых переговоров с Украиной, предложенных Владимиром Путиным. По его словам, они должны быть направлены на устранение коренных причин конфликта и защиту интересов Российской Федерации.
Песков подчеркнул, что Украина не обладает самостоятельностью в принятии решений, указав на наличие кураторов. Он напомнил, что именно они ранее побудили Киев выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания предварительных договоренностей.