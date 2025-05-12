Жителям РФ напомнили о длинных выходных в июне из-за Дня России

Напомним, в декабре член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что за работу в праздник компания обязана заплатить сотруднику в два раза больше, чем за обычный день. Она уточнила, что при сменном графике труда оплата производится как обычно.