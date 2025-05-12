Жителям РФ напомнили о длинных выходных в июне из-за Дня России

Неделя с четырьмя выходными днями ожидает жителей РФ в июне из-за празднования Дня России, напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«Выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства», — уточнила она в беседе с РИА Новости.
В связи с этим граждане будут работать всего три дня — с 9 по 11 июня. Согласно законодательству, последний рабочий день перед праздниками должен быть сокращен на один час.
Напомним, в декабре член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что за работу в праздник компания обязана заплатить сотруднику в два раза больше, чем за обычный день. Она уточнила, что при сменном графике труда оплата производится как обычно.