Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске завели административное дело на частного пилота за полёты без прав

Он летал над городом на вертолете типа «ВО-105».

Источник: Аргументы и факты

В Омской области частного авиатора привлекли к ответственности за нарушение нормативных актов при управлении воздушным транспортом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сотрудники ведомства провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности авиационных перелетов.

Известно, что в марте 2025 года частный пилот, пренебрегая федеральными авиационными правилами, совершал полеты на вертолете ВО-105 над Омском. Пилот не имел соответствующей лицензии на управление этим типом воздушного судна.

По представлению транспортной прокуратуры, пилот понес административное наказание согласно ч. 4 ст. 11.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимой квалификации).

Ранее мы писали, что выяснились новые детали аварии, в которой фигурировал 18-летний житель Омска, управлявший мопедом без водительского удостоверения.