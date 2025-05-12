В Омске завели административное дело на частного пилота за полёты без прав

В Омской области частного авиатора привлекли к ответственности за нарушение нормативных актов при управлении воздушным транспортом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сотрудники ведомства провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности авиационных перелетов.
Известно, что в марте 2025 года частный пилот, пренебрегая федеральными авиационными правилами, совершал полеты на вертолете ВО-105 над Омском. Пилот не имел соответствующей лицензии на управление этим типом воздушного судна.
По представлению транспортной прокуратуры, пилот понес административное наказание согласно ч. 4 ст. 11.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимой квалификации).
Ранее мы писали, что выяснились новые детали аварии, в которой фигурировал 18-летний житель Омска, управлявший мопедом без водительского удостоверения.