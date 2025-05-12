В Омске завели административное дело на частного пилота за полёты без прав

В Омской области частного авиатора привлекли к ответственности за нарушение нормативных актов при управлении воздушным транспортом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сотрудники ведомства провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности авиационных перелетов.