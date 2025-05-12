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В Новосибирской области планируют отменить противопожарный режим

По словам главы ГУ МЧС, крупных ландшафтных пожаров не прогнозируется.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Новосибирской области поручил подготовить документы для отмены особого противопожарного режима. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.

«Глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов отметил, что возникновение крупных ландшафтных пожаров на территории Новосибирской области не прогнозируется», — говорится в публикации пресс-службы правительства НСО.

Потому необходимость в продлении особого противопожарного режима не видят.

Напомним, данная мера действует в регионе с 25 апреля 2025 года, запрещено разводить открытый огонь.