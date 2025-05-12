В Новосибирской области планируют отменить противопожарный режим

Губернатор Новосибирской области поручил подготовить документы для отмены особого противопожарного режима. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.
«Глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов отметил, что возникновение крупных ландшафтных пожаров на территории Новосибирской области не прогнозируется», — говорится в публикации пресс-службы правительства НСО.
Потому необходимость в продлении особого противопожарного режима не видят.
Напомним, данная мера действует в регионе с 25 апреля 2025 года, запрещено разводить открытый огонь.