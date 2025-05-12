В первую половину новой недели в Башкирии ожидаются порывистые ветра и грозы

Первая половина наступившей недели в Башкирии будет ветреной и дождливой. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 12 мая, в некоторых городах и районах республики пройдут небольшие дожди, на юге — умеренные, локально — грозы. Ветер будет северо-восточный, восточный умеренный, на юге — порывистый. Температура воздуха днем составит +14, +19°.
Завтра, 13 мая, местами будут кратковременные дожди и грозы. Будет восточный, северо-восточный умеренный ветер, при грозе — порывистый. Столбики термометров этой ночью опустятся до +5, +10°, днем воздух прогреется до +10, +15°, в южных районах — до +16, +21°.
В среду, 14 мая, вновь в некоторых муниципалитетах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер — восточный умеренный, при грозе — порывистый. Ночью похолодает до +6, +11°, днем будет +15, +20°.
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