В Башкирии на реках наблюдается снижение уровня воды.

На контроле спасателей продолжает оставаться одна ситуация в Уфе, связанная с переливом дороги в СНТ. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Наблюдается снижение уровня воды на реке Белой в Уфе, за сутки −24 см, текущий уровень 208 см, выход реки на пойму 600 см; на реке Уфе в районе Шакши, за сутки −14 см, текущий уровень 339 см, выход реки на пойму 830 см.
Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.
За прошедшие сутки лесных пожаров и возгораний сухой растительности не зарегистрировано, отметил Кирилл Первов.