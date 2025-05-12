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В Башкирии на реках наблюдается снижение уровня воды

В Башкирии на реках наблюдается снижение уровня воды.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

На контроле спасателей продолжает оставаться одна ситуация в Уфе, связанная с переливом дороги в СНТ. Об этом в своих соцсетях сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Наблюдается снижение уровня воды на реке Белой в Уфе, за сутки −24 см, текущий уровень 208 см, выход реки на пойму 600 см; на реке Уфе в районе Шакши, за сутки −14 см, текущий уровень 339 см, выход реки на пойму 830 см.

Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.

За прошедшие сутки лесных пожаров и возгораний сухой растительности не зарегистрировано, отметил Кирилл Первов.