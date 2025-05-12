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На организацию летнего отдыха и оздоровления детей в Перми выделено более 400 млн рублей

Согласно планам мэрии, летняя оздоровительная кампания должна охватить более 140 тысяч детей.

Согласно планам мэрии, летняя оздоровительная кампания должна охватить более 140 тысяч детей. Из них как минимум 50 тысяч будут отдыхать с бюджетной поддержкой.

В этом сезоне расширен список категорий детей, которым положена государственная поддержка. Теперь на нее могут рассчитывать и дети из семей, в которых один из родителей является участником СВО.

Семьи, имеющие право на льготы, могут воспользоваться сертификатом на отдых и оздоровление ребенка либо получить компенсацию части стоимости самостоятельно приобретенной путевки. Размер бюджетной поддержки зависит от статуса или дохода семьи и может составлять от 30 до 100% от расчетной стоимости путевки, утвержденной правительством края. Организации, обеспечивающие летний отдых детей в Прикамье, уже готовятся к началу сезона.