На организацию летнего отдыха и оздоровления детей в Перми выделено более 400 млн рублей

Согласно планам мэрии, летняя оздоровительная кампания должна охватить более 140 тысяч детей. Из них как минимум 50 тысяч будут отдыхать с бюджетной поддержкой.
В этом сезоне расширен список категорий детей, которым положена государственная поддержка. Теперь на нее могут рассчитывать и дети из семей, в которых один из родителей является участником СВО.
Семьи, имеющие право на льготы, могут воспользоваться сертификатом на отдых и оздоровление ребенка либо получить компенсацию части стоимости самостоятельно приобретенной путевки. Размер бюджетной поддержки зависит от статуса или дохода семьи и может составлять от 30 до 100% от расчетной стоимости путевки, утвержденной правительством края. Организации, обеспечивающие летний отдых детей в Прикамье, уже готовятся к началу сезона.