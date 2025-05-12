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Рубио перечислил приоритеты США в урегулировании украинского конфликта

Рубио назвал прекращение огня приоритетом США в урегулировании на Украине.

Приоритетом США в урегулировании конфликта на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее президент России Владимир Путин публично предложил киевскому режиму возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Российский лидер отметил, что начать эти контакты можно было бы безотлагательно, уже с 15 мая 2025 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил ключевые цели прямых переговоров с Украиной, предложенных Владимиром Путиным. По его словам, они должны быть направлены на устранение коренных причин конфликта и защиту интересов Российской Федерации.

Позже президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая.