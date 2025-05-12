Акция «Сад — Связь поколений» украсит Хабаровск молодыми яблонями

Организаторы надеются, что в этой акции примет участие как можно больше людей: от молодёжи до пенсионеров. Это поможет сделать Хабаровск более свежим и наполнит улицы города цветущими деревьями. Воздух станет чище, а настроение улучшится. Эта акция может стать такой же доброй ежегодной традицией, как и в других городах России.