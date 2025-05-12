Акция «Сад — Связь поколений» украсит Хабаровск молодыми яблонями

Фонд содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ» 19 мая проводит всероссийскую ежегодную акцию «Сад — связь поколений», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организаторы надеются, что в этой акции примет участие как можно больше людей: от молодёжи до пенсионеров. Это поможет сделать Хабаровск более свежим и наполнит улицы города цветущими деревьями. Воздух станет чище, а настроение улучшится. Эта акция может стать такой же доброй ежегодной традицией, как и в других городах России.
Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету в день проведения акции на сайте и купить саженец яблони. Затем этот саженец посадить в людном месте и процесс сфотографировать. Далее подписаться на «БЛАГОВЕСТ» Вконтакте и сделать пост об озеленении. Авторов самых «залайканных» работ ждут призы.
Отметим, что в 2023 году в акции приняли участие 55 регионов, в 2024 году — 78 регионов. Хабаровск до этого в акции участия не принимал. По данным «Благовеста», в соседним с нашим краем селом Николаевка ЕАО в 2024 в акции приняло участие 200 человек.
Более подробно с условиями проведения акции можно ознакомиться на сайте.