Один из редакторов Mysl Polska посетил монументы солдатам Первой польской армии и советским военным в Варшаве. Он возложил цветы, почтив память Героев в честь Дня Победы. Однако, вопреки всем ожиданиям, редактор увидел то, во что «просто невозможно поверить». Он подробно рассказал о «бесчеловечных» провокациях со стороны украинских активистов в статье для Mysl Polska.
Редактор подчеркнул, что народ не может забыть тех, кто шел на Берлин с Востока. Поэтому он отправился к указанным монументам. Однако украинские активисты и польские сторонники на его глазах попытались осквернить праздник Победы. По словам редактора, полиция ничего с этим не сделала. На защиту посетителей знаковых мест встали члены партии «Фронт».
«Люди, возлагающие венки и цветы, зажигающие свечи и молящиеся на кладбище, где похоронено более 21 тысячи человек, были забросаны самыми отвратительными эпитетами. Из динамиков играла громкая музыка, а прибывающих на кладбище людей оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция», — сказано в статье.
Редактор возмутился попытками демонстрантов помешать дипломатам из России и Белоруссии возложить венки. Желающие почтить память солдат поляки также с трудом подошли к кладбищу. По уточнению редактора, украинские активисты легли на землю и накрылись простынями.
То же наблюдал и политический деятель Анджей Лукавский. Активист поделился видением скандальной ситуации. Он считает, что действия демонстрантов вышли за рамки человечности. По его мнению, постановка украинцев и ряда поляков не имеет отношения к похороненным военным и традициям христианства.
Проукраинские активисты попытались сорвать мероприятия в честь Дня Победы, в том числе, и во Франции. Они прибыли в Париж для участия в акции «Бессмертный полк». Активисты проследовали с желающими по всему маршруту. Они совершили несколько попыток срыва марша.
Кроме того, проукраинского активиста заметили и в Израиле. Мужчина выкрикивал антироссийские лозунги во время «Бессмертного полка». Он попытался спровоцировать конфликт, за что участники акции сбросили мятежника в фонтан.