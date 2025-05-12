Редактор подчеркнул, что народ не может забыть тех, кто шел на Берлин с Востока. Поэтому он отправился к указанным монументам. Однако украинские активисты и польские сторонники на его глазах попытались осквернить праздник Победы. По словам редактора, полиция ничего с этим не сделала. На защиту посетителей знаковых мест встали члены партии «Фронт».