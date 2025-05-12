Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан айт

Согласно календарю праздничных и выходных дней на официальном сайте «Электронного правительства», в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня.
Когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день, однако выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что в этом июне казахстанцев, помимо основных выходных, ждет еще один дополнительный день отдыха — пятница, 6 июня.
Таким образом, в июне казахстанцы будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 июня. Понедельник, 9 июня, — рабочий день.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Курбан айт — это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского «Курбан айт» — «праздник жертвы». Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) — пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.