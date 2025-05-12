Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан айт

Когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день, однако выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что в этом июне казахстанцев, помимо основных выходных, ждет еще один дополнительный день отдыха — пятница, 6 июня.