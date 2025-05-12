Правовед Тишаков: штрафы за езду детей на электросамокатах возросли втрое

Вместе с тем некоторые сервисы взимают гораздо большую сумму. Ряд из них с конца апреля увеличил штрафы за использование СИМ несовершеннолетними с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Тишаков добавил, что в настоящее время ведутся дискуссии о внесении изменений в КоАП, которые должны увеличить размер взысканий за нарушения правил дорожного движения.