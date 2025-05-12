Правовед Тишаков: штрафы за езду детей на электросамокатах возросли втрое

Часть компаний, работающих на рынке краткосрочной аренды электросамокатов, в три раза увеличила штрафы за использование своих транспортных средств несовершеннолетними, сообщил доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.
«Организации, предоставляющие СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. ред.) напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах — совершеннолетия», — пояснил эксперт, которого цитирует агентство «Прайм».
Юрист уточнил, что штрафы в случае несовершеннолетних предусматриваются из-за повышенной аварийности указанной возрастной категории. В соответствии с законодательством, лицам, управляющим СИМ, в случае нарушения ими установленных правил грозит административная ответственность в виде взыскания в размере до 1,5 тыс. рублей (ч. 1, 2 ст. 12.29 и ч. 2, 3 ст. 12.30 КоАП).
Вместе с тем некоторые сервисы взимают гораздо большую сумму. Ряд из них с конца апреля увеличил штрафы за использование СИМ несовершеннолетними с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Тишаков добавил, что в настоящее время ведутся дискуссии о внесении изменений в КоАП, которые должны увеличить размер взысканий за нарушения правил дорожного движения.
Напомним, в конце апреля стало известно, что Министерство транспорта РФ рассматривает идею запрета парковки и стоянки СИМ на тротуарах, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне.