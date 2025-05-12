Уехавший из России комик Поперечный* задолжал по коммунальным платежам

Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении комика возбуждено исполнительное производство из-за образовавшейся задолженности по квартплате и коммунальным услугам, включая начисленные штрафные санкции. При этом в производстве не фигурируют долги за газоснабжение, отопление и электроснабжение.