Уехавший из России комик Поперечный* задолжал по коммунальным платежам

Российский юморист Данила Поперечный*, покинувший страну после старта СВО, накопил задолженность по ЖКХ. Данную информацию ТАСС подтвердили в силовых структурах.
«За Поперечным* числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — заверил собеседник агентства.
Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении комика возбуждено исполнительное производство из-за образовавшейся задолженности по квартплате и коммунальным услугам, включая начисленные штрафные санкции. При этом в производстве не фигурируют долги за газоснабжение, отопление и электроснабжение.
Напомним, что по решению российского Минюста 14 июня 2024 года Поперечный* был включен в реестр иноагентов.
Ранее KP.RU писал, что мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* за неуплату административного штрафа.
* — Признан на территории РФ иноагентом.