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Уехавший из России комик Поперечный* задолжал по коммунальным платежам

Уехавший из России комик Поперечный* оставил задолженность по коммунальным платежам.

Источник: Комсомольская правда

Российский юморист Данила Поперечный*, покинувший страну после старта СВО, накопил задолженность по ЖКХ. Данную информацию ТАСС подтвердили в силовых структурах.

«За Поперечным* числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — заверил собеседник агентства.

Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении комика возбуждено исполнительное производство из-за образовавшейся задолженности по квартплате и коммунальным услугам, включая начисленные штрафные санкции. При этом в производстве не фигурируют долги за газоснабжение, отопление и электроснабжение.

Напомним, что по решению российского Минюста 14 июня 2024 года Поперечный* был включен в реестр иноагентов.

Ранее KP.RU писал, что мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* за неуплату административного штрафа.

* — Признан на территории РФ иноагентом.