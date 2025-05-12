Президент США резко отреагировал на домыслы о своей роли в избрании Папы Римского

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел бы стать следующим избранным Папой Римским. При этом Трамп отвечая на вопрос о том, кто мог бы стать следующим избранным понтификом, сообщил, что у него нет каких-либо предпочтений среди кандидатов на пост нового главы Ватикана.