Президент США резко отреагировал на домыслы о своей роли в избрании Папы Римского

Президента США Дональда Трампа крайне возмутил вопрос американской журналистки ABC News Марты Раддац о роли, которую глава Белого дома якобы сыграл в процессе избрания нового Папы Льва XIV. Своим негодованием Трамп поделился в соцсети The Truth.
«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме,» — написал американский лидер.
Кроме того, президент США напомнил, что на президентских выборах за него проголосовали 54 процента католиков.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел бы стать следующим избранным Папой Римским. При этом Трамп отвечая на вопрос о том, кто мог бы стать следующим избранным понтификом, сообщил, что у него нет каких-либо предпочтений среди кандидатов на пост нового главы Ватикана.
Несколько дней назад, на второй день конклава, католики всего мира наконец получили нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост. Лев XIV — первый американец на престоле Святого Петра.