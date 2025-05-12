ТАСС: 23 человека арестованы по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы арестовал 23 человека по подозрению в хищениях у военных, возвращавшихся из зоны СВО через аэропорт Шереметьево. В числе фигурантов — таксисты и как минимум пятеро сотрудников полиции. Их обвиняют в кражах, мошенничестве, вымогательстве и участии в преступном сообществе.