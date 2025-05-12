У границы в Курской области остается большое количество тел военных ВСУ

Напомним, с 8 по 10 мая президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы было объявлено перемирие. Российские лидер призвал Украину тоже прекратить огонь на это время. Минобороны РФ сообщало, что российская сторона строго соблюдала режим прекращения огня. Между тем ВСУ за время перемирия пять раз пытались прорваться через госграницу России в Курской и Белгородской областях.