У границы в Курской области остается большое количество тел военных ВСУ

Большое количество тел военнослужащих ВСУ остается возле госграницы в Курской области, передает РИА Новости.
Отмечается, что тела находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти бойцы ВСУ были уничтожены во время боестолкновения с российскими десантниками.
Командир разведроты с позывным Гром в воскресенье сообщил о попытках отдельных групп украинских войск подойти к границе в указанном регионе. Российские десантники отразили их атаки.
Напомним, с 8 по 10 мая президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы было объявлено перемирие. Российские лидер призвал Украину тоже прекратить огонь на это время. Минобороны РФ сообщало, что российская сторона строго соблюдала режим прекращения огня. Между тем ВСУ за время перемирия пять раз пытались прорваться через госграницу России в Курской и Белгородской областях.