Капремонт школы № 59 во Владивостоке завершат через три месяца

Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт школы № 59, расположенной на улице Терешковой, 35. Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году учебное заведение ждет масштабное обновление: специалисты подрядной организации уже выполнили 60% отделки фасада, ведутся работы в спортивном зале, где завершается демонтаж, а вскоре начнется выравнивание и подготовка стен и потолков к покраске.
Ремонт пищеблока стартует после окончания учебного года, а кровельные работы запланированы на ближайшую неделю. Все этапы ремонта должны быть завершены до 15 августа, чтобы школа была готова к новому учебному сезону.
В прошлом сезоне на территории школы уже обновили стадион: заменили резиновое покрытие, отреставрировали трибуны и уложили новый асфальт. После зимы планируется обновить разметку футбольного поля, что позволит ребятам заниматься спортом на современной и безопасной площадке. Такие преобразования создают комфортные условия для активного отдыха и физического развития учеников.
Капитальный ремонт школы № 59 входит в масштабную программу обновления образовательных учреждений Владивостока на 2025 год. В этом году планируется отремонтировать 14 объектов — 12 школ и 2 детских сада. Работы финансируются из регионального и федерального бюджетов в рамках национальных и краевых проектов развития образования. Помимо школы № 59, ремонтные работы ведутся в детском саду № 8, центре образования «Вектор» по адресам Пацаева, 2 и Космонавтов, 15, а также в других учебных заведениях города.
В рамках программы капитального ремонта в школах заменяют кровли, обновляют фасады, ремонтируют пищеблоки и спортивные залы, а также обновляют учебные помещения. Особое внимание уделяется оснащению кабинетов современным оборудованием для предметов физики, химии, биологии и основ безопасности жизнедеятельности. Руководство образовательных учреждений привлекает родителей к контролю качества ремонтных работ, что повышает прозрачность и эффективность процесса.