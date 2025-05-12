Капремонт школы № 59 во Владивостоке завершат через три месяца

Капитальный ремонт школы № 59 входит в масштабную программу обновления образовательных учреждений Владивостока на 2025 год. В этом году планируется отремонтировать 14 объектов — 12 школ и 2 детских сада. Работы финансируются из регионального и федерального бюджетов в рамках национальных и краевых проектов развития образования. Помимо школы № 59, ремонтные работы ведутся в детском саду № 8, центре образования «Вектор» по адресам Пацаева, 2 и Космонавтов, 15, а также в других учебных заведениях города.