«Амкар Пермь» на своем поле победил «Волну»

«Амкар Пермь» на своем поле провел сложный матч против «Волны» из Заволжья. Пермяки сломили сопротивление гостей только в его концовке. Соперники встретились в рамках пятого тура Второй лиги дивизиона «Б».
«Амкар Пермь» победил со счетом 3:1 (1:1). Пермяки первыми забили гол на 4-й мин. — отличился Зуев. В середине первого тайма гости из Нижегородской области отыгрались после точного удара Заботкина.
Равный счет держался до 80-й мин. Сначала Котик с пенальти вывел пермяков вперед, а уже в компенсированное время, на 95-й мин., Дибиргаджиев закрепил успех своей команды.
«Амкар Пермь» после этой победы вышел на первое место в группе 4. Следующий матч пермяки проведут в Казани 18 мая против «Сокола» (0+).