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В Пермском крае начат капремонт моста через реку Шудью

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Прикамье начат капитальный ремонт моста через Шудью, входящего в состав автодороги Красновишерск — Антипино, рассказали в краевом минтрансе.

Источник: Минтранс Пермского края

Мост через реку Шудью является единственной транспортной связью для всех населенных пунктов южной части Красновишерского городского округа, где проживают более 2 тысяч человек. Мост связывает их с краевым центром и с центром округа. Здесь же проходят два муниципальных маршрута общественного транспорта: № 575 Красновишерск — д. Ваньковка и № 577 Красновишерск — п. С. Колчим, ведется подвоз детей к общеобразовательным учреждениям, обеспечивается почтовое и медицинское обслуживание населения.

Капремонт моста должен завершиться в 2026 году, и после окончания работ будет обеспечена круглогодичная транспортная доступность для сельских населенных пунктов Верх-Язьвинской территории.