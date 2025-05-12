В Пермском крае начат капремонт моста через реку Шудью

Мост через реку Шудью является единственной транспортной связью для всех населенных пунктов южной части Красновишерского городского округа, где проживают более 2 тысяч человек. Мост связывает их с краевым центром и с центром округа. Здесь же проходят два муниципальных маршрута общественного транспорта: № 575 Красновишерск — д. Ваньковка и № 577 Красновишерск — п. С. Колчим, ведется подвоз детей к общеобразовательным учреждениям, обеспечивается почтовое и медицинское обслуживание населения.