Сотни жителей Уфы временно останутся без горячей воды.

Глава администрации Ленинского района Олег Котов в своих соцсетях предупредил горожан о том, что с 12 мая с 9 часов до 24 часов 25 мая будут проводиться гидравлические испытания. На время проведения работ запланировано отключение ГВС потребителям, подключенным от котельной № 39, расположенной на ул. Бакунина, 4.
Адреса отключений:
ул. Аксакова, 54; 56; 58; 58/1; 60; 62; 81/1; 72; 79; 91; ул. Гафури, 11; 13; 13/1; 15; 17; 19; 101; 103; 105; 105/1; 19/1; 19/2; 21; 25; 25/1; 27; 27/1; 27/2; 29; 54; 56; 71; 73; 88; 88/1; 90; ул. Гоголя, 53; 53/1; 53/2; 57; 63/1; 79; ул. Достоевского, 29; ул. Зенцова, 81/20; ул. Карла Маркса, 20/1; 49/1; ул. Коммунистическая, 11; 11/1; 14; 15; 16; 19/1; ул. Красина, 13; 13/ТП; 13/1; 13/3; 15; 19; 19/1; ул. Пушкина, 35/3; ул. Свердлова, 38; ул. Султанова, 6; 8; 28; 24; ул. Чернышевского, 28; 7; 24; 26; 14/1.
Лечебные учреждения: ул. Аксакова, 60; 62; 73/1; 72; ул. Гафури, 74; ул. Достоевского, 14; ул. Карла Маркса, 31; ул. Красина, 62; ул. Чернышевского, 41.
Детские учреждения: ул. Гафури, 21/1; ул. Гоголя, 70; ул. Красина, 13/2.
Учебные учреждения: ул. Аксакова, 94; ул. Беломорская, 28; ул. Гафури, 103; 7; ул. Гоголя, 63/2; ул. Красина, 33; ул. Свердлова, 38; ул. Султанова, 24/1; ул. Чернышевского, 5; 25/1; 49/1.
Прочие объекты: ул. Аксакова, 60; 62; 79; 81; ул. Гафури, 101; 11; 21/2; 71/1; 77; ул. Гоголя, 29; 47; 59; 60; 60/1; 62; ул. Зенцова, 70; ул. Карла Маркса, 20; 33; 37; 51/1; ул. Коммунистическая, 29; ул. Красина, 19; 21; 52.