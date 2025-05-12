Сотни жителей Уфы временно останутся без горячей воды.

Глава администрации Ленинского района Олег Котов в своих соцсетях предупредил горожан о том, что с 12 мая с 9 часов до 24 часов 25 мая будут проводиться гидравлические испытания. На время проведения работ запланировано отключение ГВС потребителям, подключенным от котельной № 39, расположенной на ул. Бакунина, 4.