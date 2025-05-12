Водолацкий: Военные ВС РФ эвакуируют десятки изможденных семей из Часова Яра

— В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные жители, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти людей. Они отказались, прятались и ждали, когда придут российские войска. Наши военные находят там стариков, детей, идет эвакуация. Люди истощены, у них заканчивались запасы воды и питания, многим требуется медпомощь, — цитирует его ТАСС.