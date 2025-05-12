Российские бойцы эвакуируют десятки изможденных семей с детьми из подвалов освобожденных домов в Часове Яре ДНР, у которых заканчиваются вода и продукты. Об этом в понедельник. 12 мая, сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
— В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные жители, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти людей. Они отказались, прятались и ждали, когда придут российские войска. Наши военные находят там стариков, детей, идет эвакуация. Люди истощены, у них заканчивались запасы воды и питания, многим требуется медпомощь, — цитирует его ТАСС.
Военные ВС РФ в боевых условиях проводят гуммиссию, спасая мирных жителей. Людей из подвалов спасают небольшими группами, отметил парламентарий.
— В подвалах находят по-разному людей: и 5 человек, и 15 человек, и по 20 человек. Это целые семьи, которые прятались в подвалах и ждали российских солдат, — заявил Водолацкий.
Бойцы Вооруженных сил Украины активно применяли французские снаряды, чтобы осуществлять удары по мирным жителям населенного пункта Часов Яр. Об этом в марте рассказал владелец уничтоженной одной из таких мин машины.