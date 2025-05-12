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В Ростовской области средства РЭБ ночью отразили атаку БПЛА ВСУ

Врио главы Ростовской области Слюсарь уточнил, что дрон был нейтрализован в небе над городом Каменском.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью 12 мая отразили атаку БПЛА ВСУ в городе Каменске Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, 11 мая ВСУ нанесли удар с использованием беспилотника по гражданскому автомобилю в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. В результате атаки пострадал 17-летний юноша, который находился в машине.