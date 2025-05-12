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В Волгограде ушел из жизни врач и профессор Михаил Туровец

Трагическую новость сообщили в медуниверситете Волгограда.

Как стало известно, в областном центре на 61-м году ушел из жизни Михаил Туровец, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии и скорой медицинской помощи Института НМФО ВолгГМУ.

Свою карьеру он начинал в областном клиническом онкодиспансере. В 1992 он переехал во Владивосток, где стал начальником медицинской службы города.

Вернувшись в Волгоград, мужчина работал врачом анестезиологом-реаниматологом Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7, госпиталя МВД, онкологического диспансера, стационара ФМБА России.

С 2013 года он начал преподавать на кафедре анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии и скорой медицинской помощи волгоградского медвуза.

«Волгоградская правда.ру» выражает искренние соболезнования родным и близким профессора.