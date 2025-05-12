В Минпромторге анонсировали появление единого стандарта для русской кухни.

«Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — заявил Чекушов в интервью агентству ТАСС на полях международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он также подчеркнул, что на государственном уровне пока отсутствует подробное описание термина «русская кухня», несмотря на то, что она является важной частью культурного наследия страны.