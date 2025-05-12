Топ-5 главных новостей в Молдове 12 мая 2025: Еврокомиссар приезжала в Кишинев выступить перед пустой площадью, наобещать кредитов и поесть; в Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове; май принес

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 12 мая 2025:
1. Еврокомисар приезжала в Кишинев выступить перед пустой площадью, наобещать кредитов и поесть: «Я попробовала много ваших блюд».
2. В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове: «Знатно тряхнуло, я аж подскочил на диване».
3. Пасмурно, прохладно, дождливо, тоскливо: В Молдове какой-то неправильный май — ночью до минус 2.
4. Запуталась в истории: Что не так в речи президента Молдовы Санду 9 мая на Мемориале «Вечность».
5. Адвокат обратилась в генпрокуратуру Молдовы с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые выписывают штрафы: Участковые признаются, что получили задание выписать по 1000 протоколов за «электоральную коррупцию».
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