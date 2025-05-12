Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 12 мая 2025: Еврокомиссар приезжала в Кишинев выступить перед пустой площадью, наобещать кредитов и поесть; в Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове; май принес

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 12 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 12 мая 2025:

1. Еврокомисар приезжала в Кишинев выступить перед пустой площадью, наобещать кредитов и поесть: «Я попробовала много ваших блюд».

2. В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове: «Знатно тряхнуло, я аж подскочил на диване».

3. Пасмурно, прохладно, дождливо, тоскливо: В Молдове какой-то неправильный май — ночью до минус 2.

4. Запуталась в истории: Что не так в речи президента Молдовы Санду 9 мая на Мемориале «Вечность».

5. Адвокат обратилась в генпрокуратуру Молдовы с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые выписывают штрафы: Участковые признаются, что получили задание выписать по 1000 протоколов за «электоральную коррупцию».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове с долларами все поменялось: У кого есть сбережения, что советуют сделать, чтобы не потерять последнее.

Как выгодно сохранить деньги, стоит ли сейчас покупать доллар и почему не все эксперты рекомендуют евро (далее…).

Режим ПАС обладает тотальной властью в Молдове: Это — продолжение режима захваченного государства.

Произойдет ли после парламентских выборов смена власти (далее…).

Зимовка за счёт Бельгии: молдаване бегут от холодов в миграционные центры.

Пока власти в Кишинёве рапортуют об успехах евроинтеграции, их граждане практикуют другую стратегию — евроспасение в миграционных центрах (далее…).