Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

«Туда попадают разные вещества: органика, гербициды, продукты жизнедеятельности. А значит, это вопрос модернизации водоохранных зон. Потому что с одной стороны повышается температура, а с другой меняется стороны состав воды. Может, это микродозы, но все вместе создает вот такие риски. И во всем мире ученые решают, как с этим бороться, ищут новые методы очистки и защиты поверхностных водоемов», — заключил эксперт.