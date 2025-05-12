Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

По словам Анатолия Копачевского, пока, благодаря использованию дополнительно и подземных водозаборов для питания населенных пунктов, в водохранилищах Крыма удается не допускать критического падения объемов воды и, следовательно, повышения ее температуры.
А это очень важно, подчеркнул эксперт, поскольку прогрев ведет к усилению такого явления, как эвтрофикация, то есть «цветение» водоема.
Водоросли будут появляться, и все процессы с этим связанные: запах, цветность.
Раньше это явление в Крыму было менее выраженным, к тому же кратковременным, но теперь, в условиях глобального потепления и повышения температур в атмосфере на несколько градусов, ситуация изменилась, предупредил эксперт.
«Одно дело, когда это длится очень короткий промежуток времени, скажем, неделю. Вода при этом чистая, прозрачная, но имеет запах. А другое, когда это продолжается месяц, два, три, и все это летом. Будет существенное неудобство для пользователя. И очищать такую воду будет сложнее», — сказал Копачевский.
Возможно, в текущем году в Крыму этого еще не случится, но в самый засушливый период непременно произойдет, как уже происходит в других регионах России, и Крым не станет исключением, предупредил эксперт.
«Если явления ранее не наблюдались, то технологий под них нет. То есть сейчас самое время говорить о том, что необходимо разрабатывать новые методы или совершенствовать существующие, поднимать вопросы об исследованиях и дополнительных мероприятиях, связанных с реконструкцией или интенсификацией очистных сооружений, потому что стандартных уже недостаточно», — считает Копачевский.
В целом же необходимо комплексно модернизировать систему управления водохранилищами Крыма с учетом климатических изменений, в том числе скорректировать режимы их очистки в условиях новых вызовов, добавил он.
«Этим вопросом занимаются конкретные специализированные организации, которые имеют соответствующие компетенции», — отметил Копачевский.
По словам Ильи Николенко, названная проблема является глобальной, поскольку по всему миру почти на все поверхностные водоемы увеличивается к тому же антропогенная нагрузка.
«Туда попадают разные вещества: органика, гербициды, продукты жизнедеятельности. А значит, это вопрос модернизации водоохранных зон. Потому что с одной стороны повышается температура, а с другой меняется стороны состав воды. Может, это микродозы, но все вместе создает вот такие риски. И во всем мире ученые решают, как с этим бороться, ищут новые методы очистки и защиты поверхностных водоемов», — заключил эксперт.