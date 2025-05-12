Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

В ходе операции бойцы уничтожили американский бронетранспортер М113 и танк.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения специального назначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и не менее десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также крупный укрепленный пункт боевиков на Александро-Калиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны.

В ходе операции военнослужащие уничтожили американский бронетранспортер М113 и танк, а также взяли в плен экипаж танка и более десяти украинских солдат.

Командир разведывательной группы с позывным «Варяг» поделился подробностями операции, отметив, что они заранее знали о районе работы противника благодаря разведке с использованием беспилотников.

Другой участник штурма отметил, что солдаты решили атаковать укрепленный пункт, не зная точного числа противников.

«Зашли, обнаружили, что их там десять… Противник вел огонь интенсивный. Поначалу они отстреливались. В дальнейшем уже поняли, что шансов у них мало, и решили сдаться», — добавил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на красноармейском направлении продолжается активное наступление российских войск, которые продвигаются вперёд, постепенно освобождая территорию.