Стало известно, кто назначен заместителем председателя правительства Иркутской области

12 мая 2025 года губернатор Игорь Кобзев подписал указ о том, что Андрей Южаков назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. В его ведении окажутся вопросы культуры, спорта, молодежной политики, охраны объектов культурного наследия и архивного дела.
Андрей Южаков назначен заместителем председателя правительства Иркутской области: биография.
Андрей Южаков родился в 1979 году в Ангарске. Получил образование на историческом факультете Иркутского государственного университета (2007 г.), а позже окончил Всероссийский государственный университет юстиции (2021 г.).
Начал карьеру в СМИ — работал корреспондентом ангарской телерадиокомпании и газеты «Вся неделя Ангарск». В 2007 году перешел на госслужбу, заняв пост пресс-секретаря главы Ангарска.
С 2010 по 2012 год занимал должность пресс-секретаря Иркутского отделения партии «Единая Россия», после чего три года работал в Финансово-строительной компании «Новый город».
С 2015 года — на руководящих должностях в аппарате губернатора и правительства Иркутской области. В 2020—2024 годах занимал различные посты в администрации Иркутска, включая должности советника мэра, вице-мэра и первого заместителя градоначальника.
С мая 2025 года Андрей Южаков назначен заместителем председателя правительства Иркутской области.