Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о конфликте с Россией — бездоказательное пустословие. Об этом на YouTube заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По его словам, в словах еврочиновницы нет никакой конкретики ни о балансе сил, ни о численности солдат с каждой стороны. Фон дер Ляйн просто бездоказательно говорит о том, что Украина выстоит — и все.
«Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят. Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года», — сказал он.
Вместе с тем ученый обратил внимание на то, что в конфликте побеждает Россия — именно у нее есть преимущество по всем фронтам.
Ранее фон дер Ляйен обсудила с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем идею введения санкций блока (европейских стран — прим. ред.) против Северного потока-2. Якобы, это обсуждается как отдельная мера, которая должна «дополнительно оказать давление на Россию». Принимать её, согласно публикации, фон дер Ляйен хочет в случае, если Москва откажется от желанного Киевом 30-дневного перемирия или нарушит его.
Также глава ЕК отметила, что санкционные ограничения «причиняют боль» России и потому должны сохраняться до урегулирования конфликта на Украине.