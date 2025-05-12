Перепутанные в морге Башкирии тела вернули родственникам.

Перепутанные в морге в Туймазах тела вернули родственникам. Усопших похоронили, а семьям компенсировали часть затрат. Об этом сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», ссылаясь на свой источник.
Отмечается, что морг частично компенсировал расходы — новые гробы, костюмы для покойных и перезахоронение.
Напомним, сотрудники морга в Туймазах перепутали тела усопших. Родственники одного из умерших мужчин успели похоронить чужого человека со всеми почестями. Родные другого усопшего ошибку обнаружили прямо на кладбище, перед тем как закопать покойного, заметив у него сквозь пакет татуировку, которой раньше не было. Перед погребением родным запретили вскрывать пакет.