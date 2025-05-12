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На акцию «Бессмертный полк» в Новосибирске вышли более 150 тысяч человек

В Новосибирске в День Победы в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 150 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске в День Победы в общенародной акции «Бессмертный полк» приняли участие более 150 тысяч человек, сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Во время оперативного совещания в областном правительстве он отметил, что традиционная акция была проведена в очном формате. «Более 150 тысяч новосибирцев прошли колонной по Красному проспекту с портретами своих родных и близких», — сказал Кудрявцев.

Мэр добавил, что все праздничные мероприятия 9 мая прошли в штатном режиме без происшествий. Всем ветеранам, труженикам тыла, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда были вручены юбилейные медали президента России, посвященные 80-летию победы. В общей сложности было вручено 1745 медалей. Также в дополнение к федеральной выплате ветеранам оказали материальную помощь из бюджета Новосибирска.

Акция «Бессмертный полк» проводится в России и за границей для увековечивания памяти участников и жертв ВОВ. Впервые она состоялась в Томске 9 мая 2012 года по инициативе местных журналистов, а уже через год стала всероссийской.

Ранее сообщалось, что акция была проведена в самой холодной точке планеты — на российской антарктической станции Восток.

В стороне не остались также космонавты «Роскосмоса», находящиеся на Международной космической станции.