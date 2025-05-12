Шарий: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле являются игрой на публику

Обещания украинского президента Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в турецком Стамбуле являются игрой на публику. Такое мнение высказал украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
— В чем смысл этих обещаний? Это школьный уровень советников, которые подсказали, что для внутренней аудитории он будет выглядеть очень круто. Вот я не зассал и приехал. Они отлично знают, что Путин туда не полетит, — заявил он в Telegram-канале.
Этот шаг украинского лидера Шарий назвал «абсолютно дебильным», потому что президент РФ не требовал от Зеленского лично пребывать в Турцию на переговоры.
— Причем тут «я лечу, я не боюсь, а ты не прилетишь» — непонятно. Абсурд какой-то, — добавил блогер в публикации.
Владимир Зеленский прилетит 15 мая в Турцию на переговоры с Российской Федерацией, даже если Москва не прекратит боевые действия. Об отказе украинского лидера от своего требования сообщило американское издание Axios.
Глава Украины 11 мая заявил, что лично будет ждать Владимира Путина в Турции 15 мая для проведения прямых переговоров по урегулированию военного конфликта.