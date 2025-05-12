Актуальная информация по паводкам и лесным пожарам в Башкирии на 12 мая

На реке Белой в Уфе уровень воды снизился на 24 сантиметра и составляет сейчас 208 см при критической отметке выхода на пойму в 600 см. На реке Уфе в микрорайоне Шакша зафиксировано понижение на 14 см до 339 см (критический уровень — 830 см).