Актуальная информация по паводкам и лесным пожарам в Башкирии на 12 мая

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал об актуальной оперативной обстановке в республике. В настоящее время на контроле остается одна ситуация в Уфе, связанная с переливом дороги в СНТ.
На реке Белой в Уфе уровень воды снизился на 24 сантиметра и составляет сейчас 208 см при критической отметке выхода на пойму в 600 см. На реке Уфе в микрорайоне Шакша зафиксировано понижение на 14 см до 339 см (критический уровень — 830 см).
Нугушское водохранилище полностью наполнено, Юмагузинское и Павловское водохранилища работают в штатном транзитном режиме. За минувшие сутки лесных пожаров и возгораний сухой растительности на территории республики не зафиксировано.
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