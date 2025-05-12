Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

Днем температура воздуха местами по республике прогреется до +15°С, также пройдут кратковременные осадки.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с, днем местами порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +9…+15°С.

В Минске также установится переменная облачность и пройдет небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 70−80%. Ветер северо-западный, северный умеренный до порывистого.

Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +11…+13°С.

Народные приметы на 12 мая

Эта дата была известна как Девять целителей. Православные почитали память девяти кизических мучеников, которые в III веке проповедовали христианство в языческом городе Кизик Малой Азии и подверглись пыткам за распространение веры.

Народные приметы:

  • если в этот день светило солнце, вскоре люди ожидали похолодание;
  • дождь с грозой сообщал о длительной пасмурной погоде в ближайшем будущем;
  • теплая ночь сулила отличный урожай в сезоне;
  • огромное количество оводов на улице предвещало обилие огурцов на огородах;
  • полчища майских жуков говорили о встрече с засушливым летом;
  • армии муравьев под ногами знаменовали скорый дождь.