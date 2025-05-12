Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с, днем местами порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +9…+15°С.
В Минске также установится переменная облачность и пройдет небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 70−80%. Ветер северо-западный, северный умеренный до порывистого.
Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +11…+13°С.
Народные приметы на 12 мая
Эта дата была известна как Девять целителей. Православные почитали память девяти кизических мучеников, которые в III веке проповедовали христианство в языческом городе Кизик Малой Азии и подверглись пыткам за распространение веры.
Народные приметы:
- если в этот день светило солнце, вскоре люди ожидали похолодание;
- дождь с грозой сообщал о длительной пасмурной погоде в ближайшем будущем;
- теплая ночь сулила отличный урожай в сезоне;
- огромное количество оводов на улице предвещало обилие огурцов на огородах;
- полчища майских жуков говорили о встрече с засушливым летом;
- армии муравьев под ногами знаменовали скорый дождь.