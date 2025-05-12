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Мария Шукшина предложила переименовать Волгоград в Сталинград

В своем телеграм-канале актриса опубликовала мнение насчет возвращения городу-герою легендарного имени.

Так, Мария Шукшина подчеркнула, что в честь подвига непокоренного Сталинграда были названы площади, улицы, станции метро и проспекты в европейских городах. Она также заявила, что и Волгограду нужно вернуть легендарное имя. Актриса рассказала, что к ней с соответствующей инициативой обратились бойцы СВО.

Она также опубликовала видео, снятое перед празднованием 80-летия Великой Победы. В нем Шукшина заявляет, что переименование города стало бы сильным сигналом для всех россиян о том, что в стране происходят перемены для народа.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин также не исключил возможности переименования Волгограда, однако подчеркнул, что в первую очередь необходимо учитывать мнение местных жителей.