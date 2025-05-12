Мария Шукшина предложила переименовать Волгоград в Сталинград

Так, Мария Шукшина подчеркнула, что в честь подвига непокоренного Сталинграда были названы площади, улицы, станции метро и проспекты в европейских городах. Она также заявила, что и Волгограду нужно вернуть легендарное имя. Актриса рассказала, что к ней с соответствующей инициативой обратились бойцы СВО.