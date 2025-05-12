На юге Челябинской области минувшей ночью выпала месячная норма осадков

Это следует из обзора регионального ЦГМС.
«В большинстве районов 11 мая прошли небольшие и умеренные дожди, ночью на юге — сильные. Выпало от 2 до 31 миллиметра осадков. В отдельных районах прошумели грозы, ночью и утром местами отмечались туманы. Температура воздуха днем в воскресенье была плюс 10−16, на крайнем юге — до 23 градусов, в ночь на понедельник на севере плюс 3−10, на юге — 8−13», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Напомним, в северной половине Челябинской области в течение мая выпадает 50−60 мм осадков. На остальной территории — 30−35 мм.
Днем 12 мая облачно с прояснением, в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, на востоке — сильные, в южных районах местами — грозы, кое-где вероятны туманы. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха после полудня плюс 12−17 градусов.
По предварительным расчетам,