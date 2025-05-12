На юге Челябинской области минувшей ночью выпала месячная норма осадков

«В большинстве районов 11 мая прошли небольшие и умеренные дожди, ночью на юге — сильные. Выпало от 2 до 31 миллиметра осадков. В отдельных районах прошумели грозы, ночью и утром местами отмечались туманы. Температура воздуха днем в воскресенье была плюс 10−16, на крайнем юге — до 23 градусов, в ночь на понедельник на севере плюс 3−10, на юге — 8−13», — говорится в комментарии дежурного синоптика.