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На юге Челябинской области минувшей ночью выпала месячная норма осадков

На юге Челябинской области минувшей ночью выпала почти месячная норма осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

Это следует из обзора регионального ЦГМС.

«В большинстве районов 11 мая прошли небольшие и умеренные дожди, ночью на юге — сильные. Выпало от 2 до 31 миллиметра осадков. В отдельных районах прошумели грозы, ночью и утром местами отмечались туманы. Температура воздуха днем в воскресенье была плюс 10−16, на крайнем юге — до 23 градусов, в ночь на понедельник на севере плюс 3−10, на юге — 8−13», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

Напомним, в северной половине Челябинской области в течение мая выпадает 50−60 мм осадков. На остальной территории — 30−35 мм.

Днем 12 мая облачно с прояснением, в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, на востоке — сильные, в южных районах местами — грозы, кое-где вероятны туманы. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха после полудня плюс 12−17 градусов.

По предварительным расчетам, 12—15 мая время от времени будут идти небольшие дожди, днем плюс 12−18, с 16 мая вероятность дождей крайне низкая, а воздух прогреется до 19−21.