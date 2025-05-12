ГАИ за выходные задержала в Уфе два десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали два десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Было зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в нескольких из них пострадали три человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 666 нарушений правил дорожного движения.
— Задержаны 20 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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