Массовая акция против партии «АдГ» прошла в Берлине

В Берлине организовали демонстрацию, в рамках которой мирные жители выступили против правого экстремизма и немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщает РИА Новости.
В протесте у Бранденбургских ворот участвовали порядка семи тысяч человек. Официальный девиз акции — «запретить АдГ сейчас», ее инициаторами выступили «Вместе против правых» и «Защищать человеческое достоинство».
— Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета «АдГ». Крайне правая партия все ближе подбирается к центру власти, — считает одна из протестующих.
Акция прошла более чем в 60 городах страны. Люди массово выходили на демонстрации, выступая против правого экстремизма и партии «АдГ», передают в информагентстве.
9 мая многотысячная антиправительственная акция протеста, организованная в честь Дня Европы, также состоялась в Тбилиси. Участники прошли маршем по главным проспектам города и собрались на площади Европы. Протестующие потребовали проведения досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных на предыдущих акциях.