Шарий назвал игрой на публику обещания Зеленского лично встретится с Путиным

Позже такое поведение «просроченного» украинского лидера объяснили истерикой, в которую он срывается со своим блефом, якобы «забив стрелку» российскому президенту. Ему надо что-то показать Трампу, но при этом он делает все так, чтобы не встретиться с Путиным. Для Киева это уже не первая такая истерика.