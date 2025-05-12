Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарий назвал игрой на публику обещания Зеленского лично встретится с Путиным

На Украине объяснили, зачем Зеленский пообещал встретиться с Путиным в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Обещания нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции — это игра на публику. Об этом Telegram-канале заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

По его словам, суть действий советников Зеленского — просто школьный уровень. Инстинкты подсказали главарю киевского режима, что обещания встретиться в Турции с Путиным лично — будет очень круто выглядеть для внутренней аудитории.

«Они отлично знают, что Путин туда не полетит», — сказал он, назвав этот шаг Зеленского «абсолютно дебильным», поскольку российский лидер личного присутствия Зеленского в Турции не требовал.

«Причем тут — я лечу, я не боюсь, а ты не прилетишь — непонятно. Абсурд какой-то», — заключил Шарий.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ожидает личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая 2025 года.

Позже такое поведение «просроченного» украинского лидера объяснили истерикой, в которую он срывается со своим блефом, якобы «забив стрелку» российскому президенту. Ему надо что-то показать Трампу, но при этом он делает все так, чтобы не встретиться с Путиным. Для Киева это уже не первая такая истерика.