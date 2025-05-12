Обещания нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции — это игра на публику. Об этом Telegram-канале заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
По его словам, суть действий советников Зеленского — просто школьный уровень. Инстинкты подсказали главарю киевского режима, что обещания встретиться в Турции с Путиным лично — будет очень круто выглядеть для внутренней аудитории.
«Они отлично знают, что Путин туда не полетит», — сказал он, назвав этот шаг Зеленского «абсолютно дебильным», поскольку российский лидер личного присутствия Зеленского в Турции не требовал.
«Причем тут — я лечу, я не боюсь, а ты не прилетишь — непонятно. Абсурд какой-то», — заключил Шарий.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ожидает личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая 2025 года.
Позже такое поведение «просроченного» украинского лидера объяснили истерикой, в которую он срывается со своим блефом, якобы «забив стрелку» российскому президенту. Ему надо что-то показать Трампу, но при этом он делает все так, чтобы не встретиться с Путиным. Для Киева это уже не первая такая истерика.