«Ночь музеев» в Новосибирске-2025: программа мероприятий

Программа «Герои нашего берега».
Музей на Набережной — Адрес: ул. Обская, 4; График работы во время акции: с 18:00 до 01:00; Цена билетов: 250 ₽
18:00 — 18:50 «Вдоль волшебной реки (времени)». Экскурсия-митинг с героями городской истории.
18:00 — 21:00 Выставка ретро-техники Музея главного управления МВД России по СФО.
18:00 — 23:00 Историческая игротека.
18:00 — 23:00 Музейный воркшоп. Цикл мастер-классов.
19:00 — 19:50 «Герои и антигерои». Антилекция писателя Игоря Маранина.
20:00 — 20:50 «О пароходах и самоварах». Иммерсивная экскурсия.
20:00 — 20:50 Творческая лаборатория с проектом «Сибирь на страницах».
21:00 — 21:50 «Нити весны». Концерт группы «Кухня».
22:00 — 22:50 Марафон блиц-экскурсий по Музею на набережной.
23:00 — 23:50 «Фальшбалкон без фальши». Концерт Константина Молодцова (саксофон).
00:00 — 00:45 «Вокруг да около, или Как Захарка землю просил». Иммерсивная экскурсия.
Программа «Кино, киноквиз и шанс стать звездой»:
Музей документального кино «Сибирь на экране» — Адрес: ул. Романова, 26; График работы: с 18:00 до 01:00; Цена билетов: 200 ₽
18:00 — 19:50 Кинопрограмма «История Новосибирска на кинопленке» (8+).
19:00 — 19:50 Кинопрограмма «Мифы и легенды собора А. Невского» (10+).
20:00 — 20:50 Кинопрограмма «Разбираем» по кирпичику Театр оперы и балета" (10+).
21:00 — 21:50 Кинопрограмма «Начало начал — река Обь». Смотрим в том числе, и кое-что «плюс 18» нудистский пляж в окрестностях Новосибирска (18+).
22:00 — 00:50 Историко-краеведческий киноквиз «Узнаёшь?» (16+).
Кастинг на роли любимых героев комедий Эльдара Рязанова.
19:00 — 20:00 Кастинг на роли героев комедии «Дайте жалобную книгу» (14+).
21:00 — 22:00 Кастинг на роли героев комедии Эльдара «Служебный роман» (14+).
18:00 — 21:00 Фотозона «Снимается кинофильм “Берегись автомобиля” (5+).
Программа «Страна Богатырия» (0+).
Музей Калининского района «На Богданке» — Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 32; График работы: с 12:00 до 18:00; Цена билетов: 100 ₽
12:00 — Танцевальный флешмоб от ДДК им. Д. Н. Пичугина.
12:00 — Мастер-класс изготовление книжных закладок и викторина от библиотеки им. Д. С. Лихачева.
12:00 — 13:00 и 17:00 — 18:00 «Сказочный кинотеатр на облаках» и семейные чтения сказок по ролям.
12:10 Интерактивная сказка «Заяц, лиса и петух» по пьесе Н. Шувалова.
13:00 — 15:00 Детский аквагрим (не входит в стоимость билета).
13:00 — 14:00 Игровые занятия с педагогом-дефектологом, логопедом и занятия по адаптивной физкультуре.
14:00 — 17:00 Мастер-классы от ДДК им. Д. Н. Пичугина.
15:00 — 16:00 Интерактивная лекция «Волшебная душа Сибири».
17:00 — 18:00 Игротека, настольные игры.
17:30 — 18:00 Показательные выступления взвода спецназа «Вектор».
Программа «Жизнь, радость, здоровье».
Музей Заельцовского района «Заельцовка» — Адрес: Красный пр-т, 179; График работы: с 18:00 до 01:00; Цена билетов: 200 ₽
18:00 — 19:00 Пешеходная экскурсия «Ключ к Заельцовке».
18:00 — 20:00 Мастер-класс «Рисунки на камнях».
18:00, 20:00 Мастер-класс «Текстильная брошь» (брошки-цветочки).
19:00, 21:00 Мастер-класс «Текстильная брошь» (куколки).
18:00 — 21:00 «Ароматы для здоровья» от Татьяны Кузнецовой.
18:00 — 20:00 Литературная викторина о врачах и медицине.
18:00 — 21:00 «Лагерь спасателей».
19:00 — 20:00 «Экскурсия с экспертом» от практикующего врача-стоматолога-хирурга Юрия Похила.
20:00 — 21:00 Экскурсия по выставке «Здравствуйте, доктор».
20:00 — 00:00 «Исторический видеозал» с просмотром видеоматериалов о героических страницах истории медицины города.
00:00 — 01:00 Ночная экскурсия с фонариком по выставке «Здравствуйте, доктор».
Программа «Герои в ночи».
Музей Первомайского района — Адрес: ул. Первомайская, 148; График работы: с 18:00 до 00:00; Цена билетов: 200 ₽
18:00 — 18:10 Встреча гостей.
18:10 — 19:00 Парад героев.
19:00 — 19:30 Интерактивное мероприятие с эстафетами и конкурсами на меткость.
20:00 — 21:00 Мастер-классы.
20:00 — 21:00 Конкурс на создание семейной истории.
20:00 — 21:30 «Моя Первомайка» автобусная экскурсия по району.
21:00 — 21:30 Открытый микрофон: участники поделятся воспоминаниями о районе, своих семьях и значимых событиях.
22:10 — 23:30 Музыкальный перформанс: открытый микрофон для выступлений через песни и стихи.
00:00 Фотосессия для самых отважных.
Программа «Ток-шоу “Герои морских историй”.
Музей Советского района “Чемы” — Адрес: ул. Новоморская, 12а; График работы: с 18:00 до 01:00; Цена билетов: 200 ₽
18:00 — 20:00 Игровая «Двор у моря».
19:00 — 20:00 Мастер-класс «Отважное сердце».
19:00 — 19:30 Лекторий «Герои и героизм».
19:30 — 20:00 Интерактивная выставка «Герои Средневековья» от Клуба Исторической Реконструкции «Северный берег».
20:00 — 21:00 Лекторий «Поколение отважных» от историка Шматова М. Ю.
21:00 — 22:00 Ток-шоу «Жизнь на побережье». Герои ток-шоу — старожилы района.
22:00 — 23:30 Прогулка «Богатыри, ГЭС построившие».
Программа «Гений и космос».
Музей космонавтики им. Ю. В. Кондратюка — Адрес: ул. Советская, 24; График работы: с 18.00 до 00:00; Цена билетов: 500 ₽, экскурсия в фонды «Музея Новосибирска» — 300 ₽
18:10 Экскурсия «Гений и космос». Книги, которые читают гении.
18:40 Экскурсия «Гений и космос». Музыка космоса.
19:10 Экскурсия «Гений и космос». Книги, которые читают гении.
19:40, 20:10 Экскурсия «Гений и космос». Задачи из космоса.
20:40, 21:10 Экскурсия «Гений и космос». Арт и гений.
21:40, 22:10 Экскурсия «Гений и космос». Поэтический театр «Муза».
22:40, 23:10 Экскурсия «Гений и космос». «Сказки на ночь» с Антоном Веселовым.
18:30 — 19:30, 20:00 — 21:00, 21:30 — 22:30, 23:00 — 24:00 Экскурсия в фонды «Музея Новосибирска» (Требуется предварительная запись).
Новосибирский государственный краеведческий музей.
Адрес: Красный пр-кт, 23; График работы: с 18:00 до 02:00; Цена билетов: 700 ₽, пенсионеры — 500 ₽, школьники с 7 до 13 лет — 400 ₽, дети до 6 лет — бесплатно.
18:15, 18:45, 19:45, 21:00, 21:15, 22:15, 22:30, 23:30, 23:45, 01:00 Обзорные экскурсии по экспозиции «Сибирь в древности».
18:15, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45, 00:30 Обзорные экскурсии по экспозиции "История Новосибирской области.
19:00 Открытие выставки «Поэт и царь».
19:10, 21:00 Кураторские экскурсии по выставке «Поэт и царь».
18:15, 23:00, 01:00 Обзорные экскурсии по выставке «Искусство победителей».
20:00, 22:00, 00:00 Обзорные экскурсии по выставке «Путь археолога. К 100-летию со дня рождения Т. Н. Троицкой».
18:30 «Театр теней» (6+).
20:00, 21:30 «Сокровища Сибири. Казаки» (7+). Масштабная напольная игра про отважных покорителей Сибири. Необходима предварительная запись.
18:15 Открытие Летней галереи и выставки «Герои улиц».
18:30 Обзорная экскурсия по выставке «Герои улиц».
17:00 ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ «ГОРОД ГЕРОЕВ».
19:00 Диджей-сет.
00:00 ИГРА «ПЛЕМЯ» 18+ по мотивам «Мафии».
18:15, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00 Обзорные экскурсии по выставке «Сокровища гробницы Тутанхамона».
Музей природы.
Адрес: Вокзальная м-ль, 11; График работы: с 16:00 до 00:00; Цена билетов: 500 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 400 ₽, школьники с 7 до 13 лет — 300 ₽, дети до 6 лет — бесплатно.
16:00 — 00:00 Квест «Поисковая геологическая экспедиция».
18:00, 21:30 Тематические экскурсии по выставке «В мире камня и металла».
19:00, 22:30 Тематические экскурсии по выставке «Каменная страна».
16:30 Научно-популярная лекция «Новосибирская области — тоже горная страна». Лектор: Алексей Маслов.
20:00 Научно-популярная лекция «Сокровища Уральских гор». Лектор: Андрей Вишневский.
Музей связи и техники.
Адрес: ул. Советская, 33; График работы: с 18:00 до 02:00; Цена билетов: 300 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 200 ₽, школьники с 7 до 13 лет — 100 ₽, дети до 6 лет — бесплатно.
18:00, 21:00, 00:00 Тематические экскурсии по выставке «Связь Победы».
20:00, 23:00 Тематические экскурсии по выставке «Пишу с любовью».
20:00 — 20:30 Музыкально-поэтическая программа «Память» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступление студентов Новосибирского государственного театрального института (НГТИ).
19:00, 22:00, 01:00 Экскурсии «История техники».
Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска».
Адрес: ул. Ленина, 23; График работы: с 16:00 до 00.00; Стоимость билетов: 300 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 200 ₽, школьники с 7 до 13 лет — 100 ₽, дети до 6 лет — бесплатно.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00 Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции.
16:00 — 00:00 Выставка «Прогулка по улице Михайловской».
18:00 — 20:00 Мастер-класс по архитектурным зарисовкам Ново-Николаевска начала ХХ века.
Музей солнца.
Адрес: ул. Д. Ковальчук, 179/3; График работы: с 18:00 до 00:00; Стоимость билетов: 250 ₽
18:00 — 23:00 Обзорные экскурсии (каждый час).
18:30 Мастер-классы «Роспись камней солярными знаками», «Браслет или подвеска в технике макраме», «Роспись деревянных солнышек-магнитов акриловыми красками». Квест «Широка страна моя родная».
18:30 — 20:00 Музыкальная программа «Благопожелание музыкой».
20:00 — 21:30 Презентация программы Webwellness с проведением показательного биорезонансного тестирования всех систем и органов по определению состояния организма.
22:00 Студия танца и осознанного движения Олеси Дроздовой (в актовом зале).
23:00 — 00:00 Астрофизик Александр Димов с уникальным телескопом, покажет и расскажет о ярких объектах майского неба.