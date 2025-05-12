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В заказнике в Амурской области произошел крупнейший за семь лет пожар

Пожар в Муравьевском парке в Амурской области уничтожил большую часть водно-болотных угодий и рощ.

Пожар в Муравьевском парке в Амурской области стал самым масштабным за сем лет, передает Telegram-канал парка.

Пожар бушевал 9−10 мая. За это время он уничтожил большую часть водно-болотных угодий и рощ. Пострадала большое количество зверей и птиц, в частности гнезда с кладками редких японских журавлей и дальневосточных аистов.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье для тушения природных пожаров направлены дополнительные силы.

В аэропорту «Кадала» в Чите были введены временные ограничения из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара.