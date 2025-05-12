Более 2 тысяч легковушек и фур стоят на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Свыше двух тысяч легковых и грузовых автомобилей стоит в очередях на границах Беларуси с соседними странами Евросоюза, свидетельствуют данные погранкомитета.
В понедельник утром больше всего легковушек находится на границе с Польшей, где в пункте пропуска «Брест» насчитывается 1390 машин. В этом же погранпереходе скопились и пассажирские автобусы, в настоящее время их там 10.
На литовском направлении тоже есть небольшая очередь из 60 авто, все они ожидают выезда из Беларуси в Литву в ПП «Каменный Лог».
На белорусско-латвийской границе легковых автомобилей в пунктах пропуска нет.
Ситуация с грузовиками
Скопления большегрузов фиксируются только на двух направления — латвийском и литовском.
В частности, в пункте пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси с Латвией сейчас в очереди насчитывается 280 фур.
В погранпереходах «Каменный Лог» и «Бенякони» на белорусско-литовской границе зафиксированы очереди из 230 и 120 большегрузов соответственно.
На границе с Польшей очередей из фур в настоящее время нет.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.