Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрессовки начинаются в Екатеринбурге

Первый этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 мая.

В Екатеринбурге с 13 мая начинается первый этап гидравлических испытаний тепломагистралей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подача горячего водоснабжения ограничена не будет, отмечают в мэрии. Первый этап начнется после окончания отопительного сезона. Отключение тепла в жилфонде Екатеринбурга, как ожидается, начнется сегодня.

Жителям уральской столицы следует быть внимательными и о любых сбоях в работе трубопроводов сообщать в ЕДДС по номеру 222−30−05. Также сигналы принимает центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329−33−52, 329−37−52, 329−37−01, 329−37−00.