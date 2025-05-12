Опрессовки начинаются в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 13 мая начинается первый этап гидравлических испытаний тепломагистралей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Подача горячего водоснабжения ограничена не будет, отмечают в мэрии. Первый этап начнется после окончания отопительного сезона. Отключение тепла в жилфонде Екатеринбурга, как ожидается, начнется сегодня.
Жителям уральской столицы следует быть внимательными и о любых сбоях в работе трубопроводов сообщать в ЕДДС по номеру 222−30−05. Также сигналы принимает центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329−33−52, 329−37−52, 329−37−01, 329−37−00.