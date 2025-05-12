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В Уфе сотрудники ГАИ пресекли 666 нарушений ПДД

В Уфе сотрудники ГАИ пресекли 666 нарушений ПДД.

Источник: Башинформ

Сотрудники ГАИ пресекли 666 нарушений ПДД в Уфе за минувшие выходные дни. В городе было зарегистрировано 66 ДТП, в которых пострадали три человека.

По данным ведомства, чаще всего водители нарушали правила использования ремней безопасности — 117 случаев. 31 раз не уступили дорогу пешеходам. Также было зафиксировано 37 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

40 пешеходов привлекли к ответственности за нарушение требований ПДД. 20 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, задержали. Двое отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.