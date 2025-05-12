Беларусь получит первую пару истребителей Су-30СМ2 в конце мая

Белорусские ВВС в мае 2025 года получат первую пару истребителей Су-30СМ2, сообщил телеканал СТВ.
В параде, который прошел в Минске 9 мая, участвовали российские истребители Су-30СМ. А вскоре белорусская армия получит новые Су-30СМ2.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси, сообщил:
«Мы буквально в ближайшее время, даже в конце мая, получим уже первую пару Су-30СМ-2. Самолеты более усовершенствованные, имеют современную авионику».
Он уточнил, что у этих самолетов возможности совсем другие, в том числе применение авиационных средств поражения.
«Поступает новая авиационная техника, вертолеты новые Ми-35М, самолеты Су-30СМ», — сказал Лукьянович.