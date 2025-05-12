В Соликамске благоустраивают территорию музея-заповедника «Сользавод»

В этом сезоне здесь уже начались подготовительные работы к реновации общественного пространства. В планах — создание зон отдыха, смотровых площадок, детской площадки «Баржа». Кроме того, на территории появятся арт-объекты «Солевары», «Соленосы» и «Сользавод».