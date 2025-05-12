В Туймазах завершился скандал с перепутанными телами в морге

В башкирском городе Туймазы разрешилась ситуация с перепутанными телами в местном морге. Об этом сообщает проект «Честный репортаж».
Тела вернули родне, усопших похоронили, а медицинское учреждение частично компенсировало семьям расходы на новые гробы, погребальные костюмы и перезахоронение.
Напомним, в туймазинском морге произошла роковая ошибка: сотрудники перепутали тела двух умерших мужчин. В результате одна из семей уже успела провести похороны чужого человека, организовав полноценную прощальную церемонию.
Вторая семья обнаружила ошибку непосредственно на кладбище, когда перед захоронением близкие заметили на теле умершего неизвестную татуировку, отчетливо просматривающуюся через упаковочный материал. Примечательно, что родственникам заранее запретили вскрывать пакет с телом.
После обращения обеих семей в морг администрация учреждения подтвердила факт непреднамеренной подмены.
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